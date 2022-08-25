Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию 18:00 25 августа. ВСУ отразили несколько попыток наступления врага под Харьковом и Славянском.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает удерживать силы в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений ВСУ. Из ствольной артиллерии он обстрелял гражданскую инфраструктуру в Гае, Железном Мосту и Горе Черниговской области и Бачевске, Свободной Слободе и Стукаловке Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов с помощью БПЛА.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии Одноробовку, Цуповку, Прудянку, Базалиевку, Циркуны, Петровку, Большие Проходы, Питомник, Ивановку, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана. Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки с БПЛА.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного. ВСУ отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки.

На Краматорском направлении обстрелам со стороны противника подверглись Спорное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку улучшения тактического положения у Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Ударам авиации противника подверглись Соледар, Зайцево, Кодема и Яковловка. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться у Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили.

На Авдеевском направлении противник ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и РСЗО пытался оттеснить подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского и Александрополя. Враг также пытался прорвать оборону ВСУ у Первомайского, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Ударам авиации подверглись Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы. Пытался провести разведку боем в районе Благодатного, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем ВСУ захлебнулась и оккупанты отступили.

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