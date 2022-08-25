Американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Как сообщается, вчера российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Вчера российские силы не проводили подтвержденных наземных атак в районе Харькова, но продолжали обстрел прифронтовых населенных пунктов, включая Слатино, Руски Тишки, Верхний Салтов, Пришиб, Рубежное и Одноробовку.

На юге украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи в Херсонской и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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