В воскресенье, 28 августа, в Украине идет уже 186-й день войны с Россией.

После нескольких дней затишья армия РФ возобновила наступление. Новые партии техники и военных перебрасывают в Крым и Донецкую область.

По Запорожской АЭС продолжаются обстрелы, в которых стороны обвиняют друг друга. Два энергоблока станции работают в энергосистеме Украины, но в планах России подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Подробнее об этом читайте в итогах за 27 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

28 августа

11:43 Пишут о взрывах в Днепре.

11:00 Пишут о прилётах в Донецке.

10:35 В Краматорске - очередная неспокойная ночь. Обстрелам подвергся Старый город - территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу.

"Били по промзоне и железнодорожной инфраструктуре. Без жертв, но ударная волна натворила беды", - пишет мэр Краматорска Александр Гончаренко.

10:15 Новая сводка британской военной разведки посвящена вопросу увеличения численности Вооруженных сил России.

Напоминая, что 25 августа появился указ Путина об увеличении ВС России до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 000 человек, британские аналитики задаются вопросом - насколько это поможет улучшить состояние войск, задействованных в Украине? Ответ - вряд ли существенно: "Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России".

Остается неясным, попытается ли Россия увеличить свои ВС за счет набора большего количества контрактников или за счет увеличения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу.

9:40 В течение 27 августа украинская армейская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке Херсонской области, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян в Высокополье, сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили:

35 человек,

гаубицу "Мста-Б",

самоходную артиллерийскую пушка "Нона",

9 единиц бронированной и автомобильной техники.

9:00 Ночью под обстрелом был Славянск в Донецкой области, сообщил мэр города Вадим Лях.

8:55 В Сумской области за сутки ранения получили два человека в Новослободской громаде, мина прилетела прямо в дом пострадавших. За сутки по области было более прилетов 220 снарядов и мин, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

8:50 В Днепропетровской области в течение суток под обстрелом был Никополь, разрушены жилые дома и авто, без свет 1500 семей. Электрики работают над восстановлением коммуникаций, сообщили в Днепропетроской ОГА.

В Марганце попали в склад и цеха местной фабрики. Обошлось без погибших и раненых.

8:40 В Харьковской области за сутки погиб 1 человек (в селе Злочев Богодуховского района). Ранены двое - в селе Донец и в селе Слатино.

Противник пытался идти в наступление в районе села Довгенькое, но безуспешно, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

8:30 В Николаевской области под обстрелами была Оленевка и Любомировка. Один человек ранен.

В Широковской громаде иза-а обстрелов разрушены два жилых дома и хозпостройки, обошлось без пострадавших, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

8:21 "Институт изучения войны" США тоже пишет о 3-м армейском корпусе российской армии. Мы уже рассказывали, что вчера это соединение, как утверждается, перебросили в Ростовскую область.

"Институт" напоминает, что этот корпус проходил длительную подготовку на нижегородском полигоне Мулино и тренировался на лучших образцах вооружений.

А именно - боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80БВМ и Т-90М. Это говорит о том, что российские военные намерены задействовать их в наступательных операциях и надеются восстановить темпы наступления.

Аналитики предполагают, что наиболее вероятное направление переброски корпуса - к западу от Донецка, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Но не исключается и вариант отправки этого соединения на юг.

8:09 Война в Украине может продолжаться и следующим летом. Такое предложение сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

7:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное: