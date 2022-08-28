Несмотря на постоянные обстрелы, жители Харькова возвращаются в город. Причин для обязательной эвакуации из города пока нет, но власти разрабатывают ее механизмы на случай чрезвычайных событий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он пояснил, что основанием для обязательной эвакуации может стать риск окружения города или ведение в нем боевых действий. Еще одной причиной могут стать критические повреждения инфраструктуры в отопительный период. Ничего такого в Харькове сейчас нет.

Кроме того, глава ОВА добавил, что решение об эвакуации будет принято на месте, а не в центре.

Ранее мы писали, что 15 августа Олег Синегубов рассказал о том, что в Харьковской области проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково, которые находятся на юге региона, и которые может попытаться захватить российская армия.

Кроме того, военный губернатор Харьковской области призвал жителей региона уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов России по ТЭЦ.

Напомним, глава Минреинтеграции Ирина Верещук уже прогнозировала, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.