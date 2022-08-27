В Харьковской области новый учебный год начнется исключительно в онлайн-режиме.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона:

"Из-за близости к границе с РФ большинство ракет к нам вылетает из Белгородской области. Время долета ракеты – 30-40 секунд до Харькова и где-то 50 секунд – до любой точки нашей области. Минимальное время, нужное, чтобы спустить детей в убежища, это 4-5 минут", - пояснил военный губернатор.

По словам Синегубова, формат онлайн-обучения вводится во всех заведениях общего среднего, профессионального высшего и высшего образования.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов говорил о том, что из-за постоянных обстрелов в городе новый учебный год начнется дистанционным обучением.

Также "Страна" сообщала, что министр науки и образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно.

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