В школах, которые находятся на оккупированных Россией украинских территориях, будет вооруженная охрана.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

"Президент Путин дал отдельное поручение МВД, "Росгвардии" обеспечить охраной все школы во всех регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должны быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны", - сказал Кириенко.

По словам Кириенко, для решения этой задачи Российской Федерацией уже выделено специальное финансирование.

Напомним, назначенные россиянами "власти" Херсонской области заявили о том, что с 1 сентября в регионе откроется 91 школа. Известно, что до вторжения РФ в регионе работали 417 школ. По данным оккупационных властей, учебная программа будет полностью интегрирована с российской, для этого в область ввезли 600 тысяч российских учебников.

Ранее мы писали, что вице-премьер и глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала родителей не вести детей в школы на оккупированных территориях. Кроме того, педагогов на временно захваченных территориях Украины призвали не сотрудничать с оккупантами.

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