Подготовка к проведению "референдумов" на территориях, контролируемых РФ, почти завершена.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Фейсбук ГУР.

"Сейчас речь идет прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Военная разведка Украины четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены", - отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными. Он, в частности, называет 11 сентября, "когда у них единый день голосования в Российской Федерации".

Ранее сегодня назначенные россиянами "власти" Запорожской области объявили о начале работы "избирательной комиссии" по подготовке "референдума" о присоединении захваченных территорий к России.

"Страна" анализировала, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины.