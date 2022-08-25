В "Единой России" призвали не сомневаться в проведении "референдумов" на Донбассе, но даты не называют. Об этом сообщают российские СМИ.

"Референдум" пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно...", - сказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Помимо Донбасса "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ оккупанты готовят на юге Украины. Так называемые "власти" Херсонской области заявили, что дата референдума будет определяться готовностью местных жителей. В Крыму заявили, что "референдум" в Запорожской области будут проводить "севастопольские управленцы", однако произойдет это не раньше, чем российские войска захватят всю область.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что 11 сентября "референдумов" проводить не будут, а само мероприятие будет возможно лишь в случае захвата всей Донецкой области.

Ранее о том, что дату "референдума" назовут после захвата всей территории Донецкой области заявлял и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Также в Минобороны РФ на днях признали "замедление наступления".

Как сообщает Financial Times, президент РФ Владимир Путин надеется захватить весь Донбасс до наступления зимы, чтобы усилить свою позицию на переговорах.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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