Россия надеется захватить весь Донбасс до наступления зимы. Пока РФ не получит контроль над всей Донецкой областью, Владимир Путин не будет готов к переговорам.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Москве.

Близкий к Кремлю источник утверждает, что обе стороны настолько "увязли", что "перспектив для мирового соглашения нет вообще - только прекращение огня".

"Владимир Путин не будет готов (к переговорам - Ред.), пока Россия не получит всю Донецкую область. План менялся сотни раз. Никто в России никогда не воевал с армией такого размера, как украинская. Это будет продолжаться долго", — рассказал собеседник издания.

В отношениях с Западом Путин рассчитывает на то, что экономические последствия санкций заставят Запад "моргнуть первым", прекратить военную поддержку Украины и подтолкнут Киев к подписанию соглашения, говорит источник FT.

Напомним, российские "Ведомости" со ссылкой на источники в Кремле пишут, что "референдумы" на захваченных территориях не будут проводить 11 августа, так как российским войскам не удается захватить всю Донецкую область к этой дате.

Ранее о том, что дату "референдума" назовут после захвата всей территории Донецкой области заявлял и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Напомним, "замедление наступления" признали на днях в минобороны РФ.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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