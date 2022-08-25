У Путина не получается задуманное, но он готов ждать зимы, чтобы усилить свои позиции на переговорах

Россия надеется захватить весь Донбасс до наступления зимы. Пока РФ не получит контроль над всей Донецкой областью, Владимир Путин не будет готов к переговорам

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Москве.

Близкий к Кремлю источник утверждает, что обе стороны настолько "увязли", что "перспектив для мирового соглашения нет вообще - только прекращение огня".

"Владимир Путин не будет готов (к переговорам - Ред.), пока Россия не получит всю Донецкую область. План менялся сотни раз. Никто в России никогда не воевал с армией такого размера, как украинская. Это будет продолжаться долго", — рассказал собеседник издания.

В отношениях с Западом Путин рассчитывает на то, что экономические последствия санкций заставят Запад "моргнуть первым", прекратить военную поддержку Украины и подтолкнут Киев к подписанию соглашения, говорит источник FT.

Напомним, российские "Ведомости" со ссылкой на источники в Кремле пишут, что "референдумы" на захваченных территориях не будут проводить 11 августа, так как российским войскам не удается захватить всю Донецкую область к этой дате.

Ранее о том, что дату "референдума" назовут после захвата всей территории Донецкой области заявлял и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Напомним, "замедление наступления" признали на днях в минобороны РФ

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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