Россия рассчитывает на переговорное решение конфликта в Украине.

Такое заявление сделал ее представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

При этом он добавил, что переговорный процесс начнется, когда будут достигнуты цели "спецоперации".

"Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены", - сказал он.

Также Небензя сообщил, что РФ готова предоставить делегации МАГАТЭ гарантии безопасности в случае посещения Запорожской АЭС и будет добиваться от ООН "однозначных оценок" ситуации вокруг ЗАЭС.

Между тем приехавший в Киев 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение мирных переговоров Украины с Россией сейчас стало бы катастрофой для всего мира.

А Министерство обороны Украины призвало Россию капитулировать. В противном случае Киев грозит разгромить российскую армию.