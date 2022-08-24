Минобороны Украины призывает Россию капитулировать. В противном случае Киев грозит разгромить российскую армию.

"Россия, сегодня - как и полгода назад - у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Часы тикают... тик-так, тик-так", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter, опубликованном в День независимости Украины 24 августа.

Напомним, предложения о капитуляции от одной стороны к другой и наоборот, периодически поступают с начала полномасштабного вторжения РФ. К примеру, недавно министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о предложении российского "коллеги" Шойгу о капитуляции Украины в первый день вторжения.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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