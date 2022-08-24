24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Украине предложение о капитуляции через министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Как пишет The Washington Post, Шойгу поставил ультиматум украинскому коллеге Алексею Резникову с требованием капитулировать, чтобы прекратить вторжение.

"Резников услышал на другом конце провода нервный и неловкий голос. Белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится", - пишет издание.

Резников сказал следующее: "Я готов принять капитуляцию с российской стороны".

Напомним, еще в начале марта в Белом доме считали, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции Украины. Хотя уже в феврале стало понятно, что Украина не собирается сдаваться и капитулировать в результате переговоров с Россией.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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