Приехавший в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение мирных переговоров Украины с Россией сейчас стало бы катастрофой для всего мира.

Об этом политик сказал на брифинге в Киеве.

По словам Джонсона, люди всегда говорят о риске распада Запада, о разрушении его единства. Но после посещения саммитов НАТО и Большой семерки Джонсон уверен, что сейчас единство Запада непревзойденным и, по его мнению, будет сохраняться.

"Есть определенная логика в той позиции, в которой мы оказались, потому что сейчас нет переговоров, нет предложений. Путин не предлагает переговоры. И даже если бы было такое предложение, я не вижу, при каких обстоятельствах украинцы согласились бы на эти переговоры. Учитывая агрессию, тиранию, которая происходит в Украине, подобные переговоры были бы катастрофой для всего мира", - сказал Джонсон.

Премьер Британии добавил, что Запад должен избавиться от зависимости от российского газа. По его мнению, это будет огромным геополитическим изменением для Европы и катастрофой для Путина.

Он также отметил, что позиция Путина со временем ослабевает.

"Да, будут сложные месяцы. Да, мы должны продолжать объяснять населению, почему наступили сложные времена. Но мы преодолеем их, мы одолеем их в единстве", - добавил Джонсон.

"Крепость в мире зависит прежде всего от нас, от нашей крепости. Прочность нашего государства в самом начале вторжения продемонстрировала всему миру, как это - быть объединенными. Этот сигнал самый главный и его нельзя потерять", - отреагировал на слова Джонсона Владимир Зеленский.

Джонсон высказывал подобные мысли еще в апреле. Тогда он говорил, что любые мирные переговоры, скорее всего, провалятся, потому что вести переговоры с Владимиром Путиным - все равно, что торговаться с крокодилом, вцепившимся в ногу.

А в июне Джонсон заявлял, что Путин хочет "сделать Грозный" в больших городах Украины и не воспринимает всерьез мирные переговоры.