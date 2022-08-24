Россия может объявить о проведении "референдумов" на украинской территории уже на этой неделе.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.



"Российское руководство дало указание чиновникам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Фактически, мы можем увидеть объявление России о первом или нескольких референдумах до конца этой недели", - сказал Кирби.



Ранее представители Украины качестве возможной даты проведения "референдумов" называли единый день голосования в России – 11 сентября.



Позже "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что "референдумы" состоятся только после того, как РФ возьмет под контроль всю территорию Донецкой области.

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