В учебных заведениях, которые не выполняют требования безопасности, учебный год не начнется в оффлайне.

Об этом сегодня заявила представитель МВД Украины Алена Матвеева на брифинге.

Она сообщила, что перед началом учебного года представители ГСЧС и полиции проверят наличие и готовность бомбоубежищ в учебных заведениях, а также вместе с педагогами проведут ряд профилактических мероприятий.

Также в планах МВД – внесение изменений в содержание учебных программ для 6–11 классов.

В частности, к предмету "Защита Украины" будет добавлен отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности, рассказала представитель МВД.

Ранее Министерство образования и науки Украины (МОН) разослало руководителям учебных заведений письмо с рекомендациями насчет учебного года 2022/23.

В частности, рекомендуется: студентам старших курсов вернуться в учебные заведения уже с 15 августа; для первокурсников вузов начать обучение с 15 сентября; в теплые месяцы учиться в субботу; зимнюю зачетно-экзаменационную сессию завершить до конца ноября; второй семестр - начать не раньше 15 февраля.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.