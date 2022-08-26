Назначенные россиянами "власти" Херсонской области заявляют, что с 1 сентября в регионе откроется всего 91 школа (до вторжения РФ в регионе работали 417 школ - Ред.). То есть, откроется менее четверти школ в области

Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщил "врио главы администрации" Херсонской области Сергей Елисеев, учебная программа будет полностью интегрирована с российской, для этого в область ввезли 600 тысяч российских учебников.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.