В пятницу, 26 августа, в Украине идет уже 184-й день войны с Россией.

В результате удара РФ по поезду и жилым домам на станции Чаплино в Днепропетровской области было убито более 25 мирных жителей, включая детей. Повреждение железнодорожных путей приостановило эвакуацию из Донецкой области.

Продолжает накаляться ситуация вокруг Запорожской АЭС. Почти на всей подконтрольной России территории юга Украины - от Херсона до Мелитополя и Бердянска - вчера пропал свет. Как оказалось, это связано с проблемами на атомной станции. Это подтвердили обе стороны.

Украинский "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети.

Подробнее об этом читайте в итогах за 25 августа.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

26 августа

09:20 В Харькове ночь прошла без обстрелов, но под ударами оказался Харьковский и Чугуевский районы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 2:00 был удар по Чугуеву, поврежден инфраструктурный объект, без жертв.

В 2:30 противник ударил по Дергачам, разрушено образовательное учреждение, погибла женщина 50 лет, 59-летний мужчина ранен.

Под обстрелами были Чугуевский и Богодуховский районы области, повреждены дома, хозпостройки, гражданские промышленные объекты, автомобили.

09:12 Американский институт изучения войны подтвердил потерю Песок в пригороде Донецка.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 августа, видно, как войска "ДНР" вывешивают советский флаг недалеко от центра Песков и, по-видимому, не обращают внимания на огонь украинской артиллерии, что подтверждает, что войска "ДНР" полностью взяли Пески под свой контроль и, вероятно, начинают атаки в западном направлении с позиций в Песках", - говорится в сообщении.

09:00 Такие граффити рисуют на заборах в Херсоне. Фото из местных пророссийских пабликов.

08:51 За минувшие сутки под обстрел попали Химико-механический техникум в Славянске и средняя школа в Николаевке, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

08:42 В британской разведке считают, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о намеренном замедлении темпов "спецоперации" является дезинформацией.

"Наступление России застопорилось из-за скудных военных действий РФ и ожесточенного сопротивления Украины. По приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки", - пишет разведка.

Также в Минобороны Британии сообщают, что весьма вероятно, Шойгу и президент РФ Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета "Искандер" поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность РФ нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов, считает разведка Британии.

08:28 В Синельниковском районе ночью был прилет ракеты по ангару с дорожной техникой.

Пожар там уже потушили, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Также были ночные удары РСЗО по Никополю и Марганцу. Есть разрушения, но обошлось без жертв и пострадавших.

08:26 Россияне почти не прекращали переброску военной техники через Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС - несмотря на украинские обстрелы. Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

По его словам, несмотря на удары ВСУ, эти переправы строили с большим запасом прочности и "так просто их невозможно разрушить".

Рыженко сообщил, что переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Но даже во время ремонта техника по мосту шла.

"Любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - сказал он в эфире "Радио НВ".

Тот факт, что Антоновский мост сложно разрушить, признавал ранее и советник Офиса президента Арестович.

08:13 Германия не будет поставлять оружие Украине для ударов по территории России, заявил Шольц во время выступления в Магдебурге.

Канцлер сказал, что поддерживает в таком подходе Байдена, который также говорил о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов России. Шольц добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.

"Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - заявил канцлер ФРГ, которого цитирует немецкое издание T-Online.

08:05 Газета New York Times анализирует, зачем Владимир Путин решил увеличить армию на 137 тысяч человек.

По ее мнению, это признак того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Также отмечается, что из строя в России за полгода войны выбыло порядка 80 тысяч военных - из них примерно 20 тысяч убитыми, по оценке анонимного американского чиновника. Отметим, что эта цифра вдвое ниже, чем данные украинских властей.

При этом аналитикам по-прежнему не понятно, какая стратегия у России: усилить интенсивность кампании, сохранить ее в нынешнем темпе или искать способ закончить войну.

"Указ о расширении численности армии свидетельствует о том, что г-н Путин готов продолжать войну", - пишет газета, но уточняет, что непонятно, как Россия собирается сдвинуть фронт с мертвой точки.

При этом эксперты не считают, что такой указ - предвестник объявления мобилизации. И предполагают, что это может быть просто формализация уже текущих усилий по набору контрактников.

Еще одна версия - Кремль планирует в следующем году включить в свою армию войска "ДНР" и "ЛНР".

08:02 Агентство "Ассошиэйтед Пресс" обнаружило, что более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров, прибывших в США из России с тех пор, как в феврале она начала вторжение в Украину.

Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда прибыло около 6000 партий, но все равно составляет более миллиарда долларов в месяц.

Чиновники и бизнесмены в США заявили агентству, что не могут обойтись без ряда российских товаров - таких как металлы, а также древесина, из которой изготавливается большая часть американской деревянной школьной мебели и большая часть домашних полов.

"Морские контейнеры с российскими товарами — крупы, тяжелоатлетическая обувь, снаряжение для майнинга криптовалют и даже подушки — прибывают в порты США почти каждый день", - пишет AP.

Прибывают не только легальные и одобренные правительством товары (как, например более 100 партий удобрений), но и запрещенные - например, российская нефть, идущая через Казахстан.

На инфографике - виды товаров, которые по-прежнему поставляются из России в США.

Это широкая номенклатура, куда входят, например, стеклянные шарики для светоотражающей разметки дорог, спасательные жилеты, оборудование для обработки данных, турбины, железнодорожные колеса. На первых позициях - древесина, металлы и еда.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 26 августа.

Из более-менее значимых событий - попытки наступления российских войск в районе Соледара, Бахмута и Кодемы.

В остальном Генштаб фиксирует артобстрелы и авиаудары по всей линии фронта.