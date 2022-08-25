Эвакуация из Донецкой области остановлена уже второй день после удара россиян по станции Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом "Стране" сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Вчера и сегодня эвакуационный поезд не курсировал, повреждено железнодорожное полотно ракетным ударом на Днепропетровщине", - сказала Верещук.

Пока неизвестно, как долго продлится ремонт ж/д полотна и как долго эвакуационные поезда не смогут вывозить людей из Донецкой области. В данный момент повреждения еще ремонтируют.

По словам Верещук, по состоянию на сегодня в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области вывезено 10554 человека, из них 2181 ребенок.

Напомним, что в Чаплино завершилась спасательная операция. Число погибших в результате удара по ж\д станции возросло до 25 человек.

А в РФ говорит, что ударом по Чаплино уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники".

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