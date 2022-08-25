В РФ подтвердили удары по Украине в День Независимости страны. Говорят об убийстве 200 резервистов ВСУ
Минобороны России подтвердило удар по Чаплино Днепропетровской области. Утверждает, что "в результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники".
Об этом говорится в телеграм-канале российского ведомства.
Напомним, украинские власти заявляют, что в результате удара по поезду и по жилым домам убито более 25 мирных жителей, включая детей.
Также в Минобороны РФ подтвердили удар по военному аэродрому в Миргороде. Утверждают, что поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Отметим, что украинское командование удар подтверждало по аэродрому, но о потерях не говорило.
Кроме того, в оборонном российском ведомстве заявляют, что в Днепропетровской области нанесли удар по военному аэродрому "Днепр" (с украинской стороны это не подтверждали).
Вместе с тем, в РФ подтвердили обстрел Запорожья, заявив, что поражены производственные цеха завода "Искра" и "Мигремонт", которые, по утверждению россиян ремонтировали системы ПВО и авиатехнику для ВСУ (украинская сторона поражение этих объектов не подтверждала).
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