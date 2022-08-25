Минобороны России подтвердило удар по Чаплино Днепропетровской области. Утверждает, что "в результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники".

Об этом говорится в телеграм-канале российского ведомства.

Напомним, украинские власти заявляют, что в результате удара по поезду и по жилым домам убито более 25 мирных жителей, включая детей.

Также в Минобороны РФ подтвердили удар по военному аэродрому в Миргороде. Утверждают, что поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Отметим, что украинское командование удар подтверждало по аэродрому, но о потерях не говорило.

Кроме того, в оборонном российском ведомстве заявляют, что в Днепропетровской области нанесли удар по военному аэродрому "Днепр" (с украинской стороны это не подтверждали).

Вместе с тем, в РФ подтвердили обстрел Запорожья, заявив, что поражены производственные цеха завода "Искра" и "Мигремонт", которые, по утверждению россиян ремонтировали системы ПВО и авиатехнику для ВСУ (украинская сторона поражение этих объектов не подтверждала).

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