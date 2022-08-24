По Миргороду Полтавской области войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Земля".

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации.

По данным бригады, ракеты ударили по военной инфраструктуре города. Пожар продолжается. На пораженных объектах работают кареты скорой помощи , представители Национальной полиции Украины и службы, ликвидирующие последствия обстрела. Число жертв и разрушений уточняется.

"Нелюди, вы будете наказаны и будете отвечать за все содеянное зло!" - пишет 831 бригада тактической авиации в публикации.

Напомним, согласно открытым данным, в Миргороде находится военный аэродром, который с начала войны уже подвергался обстрелам со стороны армии РФ.

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