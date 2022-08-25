В ночь на четверг, 25 августа, российская армия обстреляла четыре района Днепропетровской области. Среди них - Днепровский, Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграм-канале.

По Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь человек пострадали. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего два года, заявил Резниченко. Все они находятся в больнице.

Никопольский район враг трижды накрывал "Градами" и тяжелой артиллерией. В Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов. К счастью, никто не пострадал.

Криворожский район обстреливали из "Ураганов" и "Смерчей". Попали в Апостоловскую и Широковскую громады. Село Кошевое осталось без света. Также несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Там разрушены жилые дома.

Кроме того, Резниченко рассказал, что поисково-спасательные работы в поселке Чаплино, по которому российские войска вчера нанесли ракетные удары, продолжаются. Он уточнил, что среди погибших двое мальчиков - 6 и 11 лет. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, из-за удара по Чаплино возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22.

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