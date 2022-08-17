Ночью с 16 на 17 августа российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В Никополе повреждены частные дома, автомобили и газовод. В Червоногригоровской громаде пострадали предприятие и линия электропередач.

Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор области Валентин Резниченко.

По его словам, Никопольский район атаковали трижды за ночь. По Никополю россияне сделали 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены 6 частных домов, авто и газовод. Люди не пострадали.

По Червоноградовской громаде было выпущено 40 снарядов из "Градов". Пострадало местное предприятие и ЛЭП.

Также российские снаряды попали в недавно отремонтированную Никопольскую трассу.

По Криворожскому району обстрел велся из "Ураганов" Под удар попала Широковская громада. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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