В Днепре пьяный водитель угрожал полицейским оружием. В ответ патрульным пришлось провести предупредительный выстрел в воздух.

Сперва паблики Днепра сообщили о стрельбе в городе при нападении на патрульного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

А несколько позже тг-каналы добавили, что во время проверки документов водитель, находясь в алкогольном опьянении, достал пистолет и направил в сторону полицейского. По предварительным данным, пистолет был боевым. Публикуются его фото.

Правоохранители привели оружие в боевую готовность и сделали предупреждающий выстрел. После этого водителя задержали.

Ранее мы публиковали видео, как накануне в Чернигове военные открыли стрельбу, когда их побратима на мотоцикле захотела остановить полиция. Копы говорят, что у военного за рулем мотоцикла были явные признаки наркотического опьянения. При задержании он позвал на помощь своих приятелей, "находившихся в составе одного из военных формирований". Они приехали и начали угрожать правоохранителям автоматами и даже открыли огонь в воздух.

Также недавно мы публиковали видео, как недавно в Каменском пьяный полковник СБУ угрожал оружием остановившим его патрульным.