В Каменском Днепропетровской области произошел инцидент с пьяным полковником СБУ. Мужчину остановили патрульные, он достал из автомобиля автомат и начал угрожать им.

Об этом пишут местные паблики. Также там публикуют соответствующее видео.

По их данным, мужчина потом попытался скрыться. Сообщается, что сейчас он задержан. Предположительно, речь о начальнике одного из управлений СБУ Луганской области, пишут местные паблики.

Ранее мы писали, что в Ирпене мужчина открыл огонь в двух пьяных местных, которые приставали к ребенку и оскорбили бабушку и деда. Пострадавших увезли с ранениями.

Также сообщали, что полиция задержала киевлянина, который пьяным стрелял из пистолета в окно.

Кроме того, писали, что в центре Киева из гранатомета выстрелили в адвокатскую контору.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.