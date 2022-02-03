Суд вынес приговор киевлянину, который угрожал в соцсети судье убийством. Его признали виновным и назначили наказание в виде года лишения свободы условно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, судья Деснянского районного суда рассматривала иск Киевского городского центра занятости к мужчине. А после вынесла решение по гражданскому делу о взыскании с него денег. Киевлянин не согласился с этим и хотел отомстить судье. Он написал сообщение в Фейсбуке на официальную страницу Деснянского районного суда. В сообщении мужчина угрожал убийством указанной судьи.

После правоохранители приехали к мужчине домой и провели обыск. Они обнаружили технику, с которой тот отправлял сообщения с угрозами.

Приговор по данному делу вынес Днепровский районный суд. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде одного года лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, установлен испытательный срок 1 год.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

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