Харьковские правоохранители объявили о подозрении и открыли уголовное производство против блогера из Днепра, который угрожал патрульному полицейскому. Мужчине грозит ограничение свободы или тюрьма на срок до трех лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Все началось с того, что правоохранители остановили в Харькове автомобиль марки Mersedes, который двигался без номерных знаков, за рулем которого и был блогер. В ответ на действия полицейских он начал "вызывающе выражать свое пренебрежение к работникам полиции".

"Унижение, угрозы, нецензурная брань - все это происходило в присутствии группы лиц, которые приехали "поддержать" мужчину и фиксировали конфликт на видео. Когда один из патрульных приблизился к дебоширу, мужчина плюнул полицейскому в лицо. Событие получило широкую огласку в средствах массовой информации", - рассказали в полиции.

Задержали 37-летнего автора скандального блога из Днепропетровской области на одной из улиц Харькова. В ходе обыска в его машине обнаружили и изъяли газовые баллончики, элементы полицейской форменной одежды и проблесковые маячки, запрещенные в свободном обращении, а также автомобильные номера иностранной регистрации.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное блогеру может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее полицейские нашли и задержали киевлянина, который в соцсетях грозил смертью копам Харьковской области.

Также сообщали, что в Винницкой области пассажир микроавтобуса угрожал патрульным.