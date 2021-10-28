Мужчина наставил пистолет на врача. Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

В ночь на четверг, 28 октября, в приемном отделении больницы Киевской области мужчина угрожал медикам пневматическим пистолетом. Теперь ему грозит семь лет лишения свободы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача", - написал он.

Однако медработница сумела вовремя сориентироваться, девушка закрыла дверь и вызвала правоохранителей. Полиция приехала на место событий, задержали его и изъяли оружие. При этом мужчина пытался спрятать пистолет.

Как выяснилось, до инцидента в больнице он уже угрожал водителям, чтобы те доставили его супругу в больницу. 

"Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщил Небитов.

Андрей Небитов не уточнил основания, которые предшествовали поведению мужчины. 

Мужчина угрожал врачам пистолетом. Скриншот из фейсбука Андрея Небитова

Мужчина угрожал врачам пистолетом. Скриншот из фейсбука Андрея Небитова

Мужчина угрожал врачам пистолетом. Скриншот из фейсбука Андрея Небитова

Напомним,  в конце прошлого года в Киеве пьяный мужчина ворвался в операционную и напал на врачей.

Также сообщалось, что в Николаеве продавец редиски угрожал убийством за нежелание купить его овощи.

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