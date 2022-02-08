Под Днепром произошел конфликт между клиентом и доставщиком еды, который привез блины. Мужчины выясняли отношения вплоть до вызова полиции.

Об этом сообщает ТСН.

В Кривом Роге курьер привез заказчику блины, однако припарковался не у того подъезда. Клиент оказался строптивым и идти лишние 10 метро не захотел.

Курьер тоже проявил упрямство и не стал подъезжать к клиенту. Мужчины начали ссориться, конфликт переросло в драку. Однако кулаками они не ограничились.

Доставщик блинов пытался забрызгать заказчика из газового баллончика, а тот в ответ достал предмет, похожий на пистолет, а потом мужчина еще и прорезал доставщику шину.

На место инцидента вызвали полицию. К счастью никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Днепре произошла похожая история. Курьер "Glovo" отстреливался от недовольного клиента с ножом, который порезал ему шины.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове у курьера одной из служб доставки украли велосипед. Однако его коллеги по работе собрали необходимые средства и купили ему новый велосипед. Узнав о добром поступке своих курьеров парень не скрывал эмоций, улыбался и благодарил своих товарищей.