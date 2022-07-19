Во вторник вечером, 19 июля, киевские паблики сообщили о более чем десяти выстрелах и взрыве гранаты возле центрального рынка Ирпеня (Киевская область).

На место прибыли полиция, "скорая" и ТРО. Двоих мужчин увезли с ранениями.

Позже мэр Ирпеня Александр Маркушин опроверг взрыв гранаты, но подтвердил стрельбу.

По его словам, стрелял мужчина в двух пьяных местных жителей, которые приставали к ребенку.

За ребенка заступились сначала бабушка с дедушкой, после чего приехал их сын. Который был вынужден применить оружие с резиновыми пулями.

Нарушители ранены, им предоставляется медицинская помощь.

Ранее мы писали, как пьяный житель Белоцерковского района во время конфликта с сожительницей угрожал ей убийством. Не реагируя на просьбу успокоиться, подозреваемый взял ружье, зарядил его, подошел к потерпевшей и в присутствии двух малолетних детей произвел один выстрел ей в голову. Женщина находится в больнице.

Также "Страна" писала, как в Киеве теща зарезала зятя. Медсестра не вызывала "скорую" пока мужчина истекал кровью.