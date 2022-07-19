В Ирпене мужчина открыл огонь в двух пьяных местных, которые приставали к ребенку и оскорбили бабушку и деда
Во вторник вечером, 19 июля, киевские паблики сообщили о более чем десяти выстрелах и взрыве гранаты возле центрального рынка Ирпеня (Киевская область).
На место прибыли полиция, "скорая" и ТРО. Двоих мужчин увезли с ранениями.
Позже мэр Ирпеня Александр Маркушин опроверг взрыв гранаты, но подтвердил стрельбу.
По его словам, стрелял мужчина в двух пьяных местных жителей, которые приставали к ребенку.
За ребенка заступились сначала бабушка с дедушкой, после чего приехал их сын. Который был вынужден применить оружие с резиновыми пулями.
Нарушители ранены, им предоставляется медицинская помощь.
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