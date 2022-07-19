В центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют. Убийца скрылся, на его поиски бросилась вся полиция Ровенщины. Когда его поймали, оказалось, что это полицейский из соседней области.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Сообщение о выстрелах в магазине на улице Николая Карнаухова поступило в полицию 19 июля, около 10:40. По предварительной информации, неизвестный пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который помешал ему.

На место происшествия выехало руководство и следственно-оперативные группы ГУНП и Ровенского РУП, руководство окружной прокуратуры.

Благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что убийство совершил мужчина крепкого телосложения, одетый в темную футболку и светлые шорты. На вид ему 30-35 лет. После стрельбы он исчез в неизвестном направлении.

Для поиска злоумышленника была введена специальная полицейская операция. В результате неотложных сыскных мероприятий работники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа и оперативники Ровенского РУП установили, что злоумышленник может передвигаться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Указанное транспортное средство патрульные полицейские остановили в селе Опарипсы Дубенского района на автодороге Киев-Чоп.

Вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний полицейский из Львовской области.

Досудебное расследование в открытом уголовном производстве будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.



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