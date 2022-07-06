В Днепре мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками на автозаправке. Видео 18+
В Днепре неизвестный мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками. Трагедия произошла на автозаправке.
В сети публикуют видео с камер наблюдения.
На кадрах видно, как он подошел к одной из собак, вероятно, находящихся там для охраны, и открыл огонь по животному.
Чем именно ему не угодила собака - неизвестно. Судя по видео, интереса к мужчине она никакого не проявляла.
Некоторые телеграм-каналы пишут, что причиной убийства собаки стало то, что мужчине отказали в заправке автомобиля. Кроме собаки также погибли несколько щенков.
Ранее мы писали, что в Николаеве живодер застрелил собаку посреди оживленного рынка.
Также сообщалось, что пьяный буковинец жестоко убил павлина во время отдыха с друзьями на шашлыках.
Тем временем, в Украине уже 133-й день продолжается война. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.
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