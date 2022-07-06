В Днепре неизвестный мужчина в военной форме расстрелял собаку со щенками. Трагедия произошла на автозаправке.

В сети публикуют видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как он подошел к одной из собак, вероятно, находящихся там для охраны, и открыл огонь по животному.

Чем именно ему не угодила собака - неизвестно. Судя по видео, интереса к мужчине она никакого не проявляла.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что причиной убийства собаки стало то, что мужчине отказали в заправке автомобиля. Кроме собаки также погибли несколько щенков.

Ранее мы писали, что в Николаеве живодер застрелил собаку посреди оживленного рынка.

Также сообщалось, что пьяный буковинец жестоко убил павлина во время отдыха с друзьями на шашлыках.

Тем временем, в Украине уже 133-й день продолжается война. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.