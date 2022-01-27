На улице Каховской в Днепровской районе города Киева неизвестные совершили четыре выстрела по внедорожнику Lexus. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте инцидента работают следователи и полиция.

Об этом сообщают "Новости. Live".

"Пули попали в правую фару, боковое стекло со стороны пассажира, колесо и дверь. Предварительно стреляли из травматического оружия усиленного действия. Известно, что по этой машине уже стреляли две недели назад. Тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще один шар пролетел сквозь салон", - пишет издание.

Сообщается, что владельца авто зовут Рзаев Эльсевар Тарих Оглы. Он родился в 1966 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в направлении автобусной остановки и скрылся. Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника.

Также мы сообщали о том, что основатель интернет-издания "ГОРДОН" и журналист Дмитрий Гордон заявил, что 19 января на улице Щекавицкой в Киеве неизвестные обстреляли редакцию издания "ГОРДОН".