В Черновицкой области местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в направлении автобусной остановки и скрылся. Правоохранителям удалось разыскать злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 28 декабря.

“24 декабря в полицию обратился 43-летний буковинец и сообщил, что он стал свидетелем того, как во время движения на автомобиле водитель открыл окно и произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. В это время на остановке общественного транспорта находились прохожие. Никто из людей не пострадал”, - говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители опросили заявителя и свидетелей происшествия. По описанию автомобиля правоохранители установили личность нарушителя, а впоследствии и его местонахождение.

Злоумышленником оказался 32-летний житель села Иживцы.

При совершении противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить полицейским причину своего поведения.

Следователи полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-роцессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции изъяли у правонарушителя вещественные доказательства совершения противоправных действий и направили их для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

"По ходатайству следователей полиции Вижницкий районный суд избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 148 тысяч гривен", - добавили в пресс-службе полиции.

За совершенное преступление жителю Черновицкой области грозит до семи лет лишения свободы.

Пьяный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в направлении автобусной остановки. Источник: Нацполиция

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