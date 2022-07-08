Правоохранители в Киеве задержали предполагаемого правонарушителя, который употреблял алкоголь и стрелял из окна квартиры.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева

"Инцидент произошел сегодня в полночь. Экипаж полиции получил сообщение о том, что из многоэтажки на бульваре Вацлава Гавела раздаются выстрелы. Патрульные быстро прибыли на место и, опросив заявителя, вычислили квартиру стрелка. Блюстителям порядка открыл дверь дома 48-летний мужчина. Он объяснил свое поведение тем, что употребил слишком много алкоголя. Возле него лежал пистолет, из которого мужчина как раз и мог стрелять. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанного", - говорится в сообщении правоохранителей.

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