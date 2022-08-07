Национальная гвардия рассказала подробности инцидента с ночной стрельбой на Борщаговке в Киеве.

Как выяснилось, около полуночи на одном из блокпостов военнослужащие заметили автомобиль, который пытался поехать мимо на большой скорости.

По требованию патруля водитель не остановился, задел противотанковые ежи. После двух предупреждающих выстрелов гвардейцы открыли огонь по автомобилю, что заставило его, наконец, остановиться.

Покинув транспорт, водитель попытался убежать с места происшествия, но уйти от гвардейцев ему не удалось. Оказалось, что за рулем был неоднократно судимый гражданин Украины.

Вероятно, машину он угнал и пытался найти ей место на улицах ночного Киева. Кроме всего прочего, он был еще и нетрезв.

Напомним, что в июле на въезде в Киев увеличили число блокпостов из-за угрозы проникновения белорусских диверсантов.

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