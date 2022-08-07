В Борщаговском районе Киева слышна стрельба. В соцсетях пишут, что стрельба велась из автомобиля.

Подробностей инцидента пока нет. Звучит предположение, что это тероборона могла кого-то останавливать.

Напомним, что в июле на въезде в Киев увеличили число блокпостов из-за угрозы проникновения белорусских диверсантов.

А в Николаеве на этих выходных закрыли город и ищут коллаборантов. Заходят в каждую квартиру, просят показать телефон и прочее.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.