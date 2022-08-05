В Киеве 55-летний мужчина обманом завладел квартирой 9-летней девочки-сироты после смерти ее родителей.



Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемый предоставил нотариусу заведомо поддельный договор купли-продажи квартиры в Соломенском районе Киева, которая по закону (в порядке наследования) должна была перейти дочери умерших владельцев. Как оказалось, мужчина при этом находился в родстве с умершим отцом ребенка.



На основании поддельного договора право собственности на квартиру было зарегистрировано на злоумышленника, который в дальнейшем продал ее третьему лицу.



Противоправные действия мужчины были разоблачены в рамках производства, начатого по факту незаконного завладения имуществом малолетнего ребенка мошенническим путем.



По результатам проведенного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли техническую документацию на квартиру.



Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.



Для сохранения недвижимости и предотвращения дальнейшего совершения действий в ущерб интересам ребенка по ходатайству прокурора суд наложил арест на квартиру. Кроме того, готовится ходатайство об аресте имущества злоумышленника. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.





Ранее в Киеве поймали мошенника, который продал квартиру у Владимирского собора, пока её владелица была за границей.

А в Харькове мошенники расклеивают фейковые объявления с просьбой оставлять квартиры открытыми.