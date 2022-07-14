ВАКС конфисковал в пользу государства квартиру судьи, который оправдал Пашинского за стрельбу в человека
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы судьи Киевской области в размере 3,6 млн гривен и конфисковал их в пользу государства.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Судья не смог подтвердить законность приобретения этих активов.
НАБУ в ходе расследования выяснило, что судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых составляет 6,7 млн гривен.
В ходе анализа имущественного положения и его доходов установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.
Прокурор просил конфисковать и машину, и квартиру - на 5,7 млн гривен. Но суд удовлетворил иск частично, и конфисковал только квартиру.
Как стало известно "Стране", речь идет о председателе Васильковского горрайонного суда Киевской области Максиме Ковбеле, который известен тем, что оправдал Сергея Пашинского в деле о стрельбе Вячеслава Химикуса.
Но после этого Верховный Суд отменил оправдательный приговор по делу Пашинского и отправил его на новое рассмотрение.
Прит этом Верховный суд оставил Пашинскому пистолет.
Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.
Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему и тот отказался от претензий.
Однако не смотря на это суды продолжились и прокуратура собиралась настаивать на семилетнем тюремном сроке для экс-нардепа.