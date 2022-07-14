Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы судьи Киевской области в размере 3,6 млн гривен и конфисковал их в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Судья не смог подтвердить законность приобретения этих активов.

НАБУ в ходе расследования выяснило, что судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых составляет 6,7 млн ​​гривен.

В ходе анализа имущественного положения и его доходов установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.

Прокурор просил конфисковать и машину, и квартиру - на 5,7 млн ​​гривен. Но суд удовлетворил иск частично, и конфисковал только квартиру.

Как стало известно "Стране", речь идет о председателе Васильковского горрайонного суда Киевской области Максиме Ковбеле, который известен тем, что оправдал Сергея Пашинского в деле о стрельбе Вячеслава Химикуса.

Но после этого Верховный Суд отменил оправдательный приговор по делу Пашинского и отправил его на новое рассмотрение.

Прит этом Верховный суд оставил Пашинскому пистолет.

Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему и тот отказался от претензий.

Однако не смотря на это суды продолжились и прокуратура собиралась настаивать на семилетнем тюремном сроке для экс-нардепа.