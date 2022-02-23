Верховный суд не стал изымать наградной пистолет у бывшего депутата Сергея Пашинского, которому отменили оправдательный приговор.

Об сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Нет, пистолет не отбирали. Он остался у него после решения Верховного суда", - рассказал представитель ведомства.

Таким образом, в Верховном суде только отменили оправдательный приговор и вернули дело первой инстанции. ВС только пересмотрел решение судов нижестоящих инстанций.

Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.

После это Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему и тот отказался от претензий. Однако не смотря на это суды продолжились и прокуратура собиралась настаивать на семилетнем тюремном сроке для экс-нардепа.

В марте прошлого года суд вынес оправдательный приговор по делу Пашинского, но в феврале текущего года Верховный Суд отменил оправдательный приговор по делу Пашинского и отправил его на новое рассмотрение.