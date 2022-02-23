Верховный суд оставил Пашинскому пистолет, из которого тот прострелил ногу прохожему на Новый год
Верховный суд не стал изымать наградной пистолет у бывшего депутата Сергея Пашинского, которому отменили оправдательный приговор.
Об сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Нет, пистолет не отбирали. Он остался у него после решения Верховного суда", - рассказал представитель ведомства.
Таким образом, в Верховном суде только отменили оправдательный приговор и вернули дело первой инстанции. ВС только пересмотрел решение судов нижестоящих инстанций.
Напомним, по версии стороны обвинения, в новогоднюю ночь 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.
Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После чего дело направили в суд.
После это Пашинский выплатил компенсацию пострадавшему и тот отказался от претензий. Однако не смотря на это суды продолжились и прокуратура собиралась настаивать на семилетнем тюремном сроке для экс-нардепа.
В марте прошлого года суд вынес оправдательный приговор по делу Пашинского, но в феврале текущего года Верховный Суд отменил оправдательный приговор по делу Пашинского и отправил его на новое рассмотрение.