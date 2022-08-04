В полиции рассказали подробности инцидента в метро Киева, который произошел на станции "Площадь Льва Толстого".

Ранее появились сообщения, что пассажиры на платформе кашляют и чувствуют удушье из-за распыленного неизвестного вещества.

Как сообщили в полиции, в переходе к станции "Площадь Льва Толстого", что неизвестный мужчина без очевидных причин распылил женщине в лицо газовый баллончик.

В результате происшествия также пострадали окружающие пассажиры. Нападавшего ищут. Опрашивают свидетелей.

Также мы писали, что в четверг, 4 августа, по Украине прокатилась волна "минирований". Информацию о заминировании вокзалов и рынков получили в Тернополе, Ровно, Виннице, Кропивницком. Ее проверяют правоохранители.

Также ранее мы писали, как в метро Киева произошел сбой. На турникетах не работала оплата банковскими картами. Пассажиров просили воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Напомним, что по новым правилам, в Киеве общественный транспорт будет останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги. Эта норма действует с 1 августа.