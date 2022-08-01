В Киеве с сегодняшнего дня наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков.

Об этом сообщили в КГГА.

В случае тревоги водитель должен остановить движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения, а пассажиры - покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Метро, как и раньше, будет работать и во время тревоги, но только на подземных участках.

Соответствующее решение Совета обороны города Киева действует с сегодняшнего дня.

Ранее "Страна" рассказывала, как работают кинотеатры во время войны. Если коротко, то в случае начала воздушной тревоги сеанс прерывают.

А в Раде даже зарегистрирован законопроект, которым предлагается наказывать бизнес за работу во время воздушной тревоги ограничением свободы до трех лет.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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