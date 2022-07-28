В метро Киева утром в четверг, 28 июля, произошел сбой. Временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах.

Об этом сообщают в КГГА.

Специалисты "Ощадбанка" работают над устранением неисправности.

Пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве переименуют станции метро. Полный список переименований выглядит так: "Героев Днепра" – "Героев Украины"; "Минская" – "Варшавская"; "Берестейская" – "Бучанская"; "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса"; "Дружбы народов" – "Ботаническая".

Также мы сообщали, что в Бородянке восстановили проезд через реку Здвиж по трассе Киев-Ковель-Ягодин. Рядом с разрушенным мостом проложили объездную дорогу. По ней может проехать, как пассажирский, так и грузовой транспорт.

Кроме того, "Страна" писала, что по словам мэра Харькова Игоря Терехова, возобновившее работу харьковское метро может снова использоваться как бомбоубежище. Отметим, что в харьковской подземке долгое время от обстрелов скрывалось множество людей, к концу весны ее снова запустили для перевозок.