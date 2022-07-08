В Киеве возле метро "Демеевская" произошел прорыв трубы, в результате образовался гейзер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

"Сегодня около 17:58 на проспекте Голосеевском, 3 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода после включения участка в работу, с утечкой теплоносителя на поверхность. Сразу после обнаружения повреждение локализовано. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ. Поврежденный трубопровод диаметром 800 мм эксплуатируется более 44 лет (с 1978 года)", - говорится в сообщении.

КП "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение сети на проспекте Голосеевском в столице и сейчас коммунальщики готовятся к ремонтным работам.

В компании также напомнили, что 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.

По данным патрульной полиции Киева, движение возле метро "Демеевская" временно перекрыто.

Ранее мы писали, что во Львове коммунальщик час стоял на крышке люка, чтобы сдержать бьющий из-под нее семиметровый фонтан.

Также "Страна" сообщала, что на левом берегу Киева горячей воды не будет почти три месяца.