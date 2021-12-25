Неподалеку от центра Львова из-за сломанного гидранта внезапно забил семиметровый фонтан. Коммунальщику пришлось простоять на крышке люка больше часа, чтобы вода не заливала близстоящие дома.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Как рассказали коммунальщики, они пытались подсоединить шланг пожарной машины к колену трубы, чтобы накачать цистерну водой. Однако колено сломалось, а из-под асфальта забил сильный фонтан.

Инцидент произошел около 16:00 23 декабря, а работники местного "Водоканала" приехали через более чем час. Все это время коммунальщик в спецкостюме стоял на люке, чтобы вода не повредила близстоящее дома.

Напомним, недавно в Киеве несколько троллейбусов меняли свои маршруты из-за проведения ремонтных работ на проезжей части бульвара Тараса Шевченко, где провалился асфальт. Изменение маршрута коснулось троллейбусов №5, 7, 8, 17. Движение этого вида транспорта организовано до улицы Леонтовича.

Также мы писали о том, что в Херсоне из-за прорыва канализации из-под земли забил 30-метровый фонтан фекалий, в результате был нанесен миллионный ущерб.