В пресс-службе Дарницкой ТЭЦ объявили, что горячей воды в Дарницком и Днепровском районах Киева не будет до 31 июля.

Впервые Дарницкая ТЭЦ отключила горячую воду этим районам на две недели еще 9 мая, но с тех пор сроки отключения постоянно продлевают.

Об этом организация пишет в Facebook.

После выполнения плановых гидравлических испытаний КП "Киевтеплоэнерго" производится поэтапное подключение и заполнение всех тепловых сетей от теплового источника ООО "Евро-Реконструкция". При подключении специалистами осуществляется дополнительное обследование сетей на счет наличия замечаний и недостатков для их оперативного устранения.

ООО "Евро-реконструкция" отапливает четыре с половиной миллиона квадратных метров жилой площади в тысяча тридцати шести жилых домах Киева. Соответственно, это 36 000 жилых домов в Дарницком и Днепровском районах.

В компании сообщают, что горячее водоснабжение в дома, находящиеся в зоне обслуживания ООО "Евро-Реконструкция" будет восстановлено после завершения выполнения всех указанных работ. Ориентировочный срок завершения работ по поэтапному наполнению системы, проверки ее на наличие недостатков и проведение необходимых ремонтных работ после проверки – до 31 июля 2022 года.

В пресс-службе добавили, что на период отсутствия услуги плата за горячую воду не будет начисляться.

Ранее "Страна" прогнозировала, что в некоторых районах Киева горячую воду отключат на месяцы.

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