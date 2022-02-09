Движение по улицам перекрыто. Фото: пресс-служба полиции

В Киеве на улице Бетховена произошла авария на трубе водопроводной сети. Из-за этого движение на некоторых дорогах перекрыто. Кроме того, на аварийном участке и прилегающим к ул. Бетховена улицам образовались пробки.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы в своем Telegram-канале в среду, 9 февраля.

По данным правоохранителей, из-за аварии перекрыто движение на части улицы Бетховена на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко.

Аварийные бригады в настоящее время уже работают на месте. Вместе с тем, по данным, обнародованным коммунальным предприятием "Киевводоканал", на ремонт трубопровода понадобится около двух дней.

на улице Бетховена произошла авария на трубе водопроводной сети

на ремонт трубопровода понадобится около двух дней

Авария на трубопроводе. Фото: news.obozrevatel.com

Авария на трубопроводе. Фото: news.obozrevatel.com

Согласно данным портала Google Maps, на прилегающих улицах с улицей Бетховена образовались пробки. В частности, затруднено движение на ул. Астрономической и части ул. Есенина.

Пробки в Киеве на улице Бетховена и Астрономической

Пробки в Киеве на улице Бетховена и Астрономической

Ранее мы писали, что в Киеве прорванная труба затопила две улицы.

Также сообщали, что на бульваре Шевченко в центре Киева из-за риска обвала асфальта частично ограничивали движение транспорта.

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