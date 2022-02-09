В Киеве на улице Бетховена произошла авария на трубе водопроводной сети. Из-за этого движение на некоторых дорогах перекрыто. Кроме того, на аварийном участке и прилегающим к ул. Бетховена улицам образовались пробки.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы в своем Telegram-канале в среду, 9 февраля.

По данным правоохранителей, из-за аварии перекрыто движение на части улицы Бетховена на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко.

Аварийные бригады в настоящее время уже работают на месте. Вместе с тем, по данным, обнародованным коммунальным предприятием "Киевводоканал", на ремонт трубопровода понадобится около двух дней.

Авария на трубопроводе. Фото: news.obozrevatel.com

Согласно данным портала Google Maps, на прилегающих улицах с улицей Бетховена образовались пробки. В частности, затруднено движение на ул. Астрономической и части ул. Есенина.

Пробки в Киеве на улице Бетховена и Астрономической

Ранее мы писали, что в Киеве прорванная труба затопила две улицы.

Также сообщали, что на бульваре Шевченко в центре Киева из-за риска обвала асфальта частично ограничивали движение транспорта.