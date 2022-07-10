Механика Киевского метрополитена приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год за то, что он приобрёл и хранил 213 патронов "с целью защиты территориальной общины от вооружённой агрессии России".

В решении Святошинского районного суда говорится, что механик был задержан 25 февраля 2022 года с 213 патронами к нарезному огнестрельному оружию.

Прокуратура обвинила мужчину в незаконном хранении боеприпасов по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса. Механик метро признал свою вину. Суд признал его виновным и присудил ему 3 года лишения свободы с освобождением от наказания на испытательный срок 1 год.

Ранее мы писали, что в Одесской области был пойман глава одного из огромных благотворительных фондов на разворовывании гуманитарки. По сообщению полиции области, он организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов и других принадлежностей якобы для нужд армии. А потом продавал все это. Правонарушителя задержали с поличным во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму почти 500 тысяч гривен.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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