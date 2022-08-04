В четверг, 4 августа, киевские паблики сообщили, что в метро на станции площадь Льва Толстого распылили неизвестное вещество.

Ожидающие на платформе пассажиры кашляют и чувствуют удушье. Это можно увидеть и на фото из метро.

По некоторым сообщениям, в подземке распылили газовый баллончик. Этим и может объяснять удушье.

Напомним, что сегодня по Украине прокатилась "волна минирований". Сообщалось о "заминировании" вокзалов и рынков в Тернополе, Кропивницком, Виннице и Ровно.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.