В Киеве правоохранители задержали украинца с партией кокаина на сумму в шесть миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Речь идет о гражданине Украины, который зарегистрирован и проживает в Чехии. По данным Офиса генпрокурора, он перевозил партию кокаина. Брикет с наркотическим веществом весом в один кг был спрятан в коробку.

В Украину злоумышленник приехал за два дня до задержания.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как в Киеве два дельца торговали оружием, боеприпасами и наркотиками. В ходе обысков изъято около 160 г амфетамина, 110 г измельченного вещества, похожего на каннабис, и принадлежности для взвешивания, средства для фасовки, мобильные телефоны и деньги.

Также мы писали о том, что в Мексике поймали беглого основателя легендарного наркокартеля, который убил внедренного агента США.

Кроме того, ранее мы писали, что в парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками. Ими оказались 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель.