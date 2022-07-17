В Мексике арестовали основателя некогда крупнейшего картеля "Гвадалахара" Рафаэля Каро Кинтеро по кличке "нарко де нарко", который семь лет скрывался от правосудия. В США за помощь в его поимке предлагали $20 млн.

Об этом сообщает Politico.

Рафаэль Каро Кинтеро известен как один из создателей картеля "Гвадалахара", расцвет которого пришелся на 1970-80-е годы. Он занимался контрабандой кокаина, героина и марихуаны из Мексики в США, одним из первых наладив сотрудничество с колумбийскими преступниками.

В 1985 г картель выявил внедренного агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), его пытали и убили. За это преступление Кинтеро приговорили в Мексике к 40 годам, но через 28 лет выпустили "на основании процессуальных ошибок".

Новый ордер на арест наркобарона был выдан в США в 2015 г, тогда же мексиканский суд постановил, что он должен отбыть до конца свое наказание. Но Кинтеро исчез и с тех пор скрывался от правосудия.

У мексиканских властей есть два запроса от США на экстрадицию наркобарона.

69-летний Каро Кинтеро сегодня не считается важным игроком в международной наркоторговле, его поимка имеет большое символическое значение как для силовиков Мексики, так и США.

Ранее мы публиковали видео, как мексиканский наркокартель начал бороться с конкурентами, сбрасывая зажигательные бомбы с беспилотников.

Также мы сообщали, что в Мексике наркоторговцы застрелили блогершу из США и туристку из Германии.